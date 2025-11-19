Budget : Édouard Philippe est-il prêt à faire tomber Lecornu ?

En appelant ses 34 députés à rejeter le budget de la Sécurité sociale, l’ancien Premier ministre, désormais candidat pour la présidentielle de 2027, poursuit son émancipation avec le président de la République. Edouard Philippe, peut-il provoquer la chute du gouvernement Lecornu ? Et est-ce la meilleure stratégie politique pour l’ancien Premie... r ministre dont la courbe de popularité chute ? On en parle avec : Laure SALVAING, Directrice générale de l’institut de sondages Verian; Hadrien BRACHET, Journaliste politique au Point et Emmanuel CAPUS, Sénateur Horizons de Maine-et-Loire

Voir plus