Budget : la méthode Lecornu peut-elle marcher deux fois ?

Après des semaines d’incertitude, l’Assemblée nationale a enfin voté le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026. Adopté de justesse, avec 247 voix pour, 234 contre et 93 abstentions, ce vote offre à Sébastien Lecornu une première victoire, mais à quel prix¿? La France risque-t-elle une nouvelle dérive de ses déficits pu... blics¿? Peut-on vraiment parler d’une victoire du parlementarisme¿? Et surtout, la stratégie Lecornu peut-elle fonctionner pour faire passer le budget de l’État¿? On en parle avec : Aurore MALVAL, Grand reporter à Marianne ; John-Christopher ROLLAND, Maître de conférences à l’Université Paris-Nanterre, Co-auteur de "Standard contre standards. Réflexions sur une catégorie juridique en droit public" (L'Harmattan) et Jean-Daniel LEVY, Directeur délégué Harris Interactive

Voir plus