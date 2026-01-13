Budget : la non-censure, à quel prix ?

49.3 ou ordonnances ? Sébastien Lecornu a choisi, et c'est le recours au 49.3 qui permettra de faire adopter le budget 2026, décision confirmée par Emmanuel Macron lors du Conseil des ministres de ce lundi. Quelles étapes restent à franchir avant que le budget ne soit définitivement adopté ? Pourquoi le Premier ministre a-t-il renoncé à la promesse ... qu'il avait faite aux socialistes début octobre ? Qu'ont obtenu les députés socialistes pour accepter de ne pas bloquer le texte ? Et comment vont réagir les parlementaires de droite et du centre ? On en parle avec : Aurore MALVAL, Grand reporter à Marianne ; Brice SOCCOL, Politologue, Essayiste, Co-auteur avec Frédéric Dabi de "L'écharpe et les tempêtes" (L'Aube) et Thibaud MULIER, Constitutionnaliste, Maître de conférences en droit public à l'Université Paris Nanterre

