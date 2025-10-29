Public Sénat
Budget : le PS, grand perdant ?

Le rejet par les députés de la taxe Zucman marque un échec pour le PS, et malgré leur mécontentement vis-à-vis du budget actuel, Olivier Faure continue de croire à la possibilité d'un compromis... Les socialistes se trouvent-ils dans une impasse ? L'examen à l'Assemblée nationale du budget de la Sécurité sociale, qui débute aujourd'hui, pourrait...

Société

Thomas Hugues

44mn

Jusqu'au 04/11/2026

