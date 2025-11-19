Public Sénat
Budget : le Sénat peut-il nous sortir de la crise ? 

Rejeté en première lecture par l’Assemblée nationale, le budget de l’État pour 2026 arrive désormais au Sénat, ouvrant une nouvelle course contre la montre. Le Parlement a en effet jusqu’au 23 décembre pour mener l’examen du texte. Le calendrier très serré permettra-t-il d’éviter de passer par une loi spéciale ? Quelles seront les cons...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

44mn

Disponibilité

Jusqu'au 24/11/2026

