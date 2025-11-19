Budget : le Sénat peut-il nous sortir de la crise ? 

Rejeté en première lecture par l’Assemblée nationale, le budget de l’État pour 2026 arrive désormais au Sénat, ouvrant une nouvelle course contre la montre. Le Parlement a en effet jusqu’au 23 décembre pour mener l’examen du texte. Le calendrier très serré permettra-t-il d’éviter de passer par une loi spéciale ? Quelles seront les cons... équences de cette crise politique sur notre économie ? On en débat avec : Jean-François HUSSON, Sénateur LR de Meurthe-et-Moselle, Rapporteur de la commission des Finances ; Isabelle THIS SAINT-JEAN, Economiste, Professeure à l’Université Sorbonne Paris-Nord et Valérie LECASBLE, Éditorialiste au quotidien le journal.info

Voir plus