Budget : le Sénat peut-il nous sortir de la crise ? 

L'intégrale du 24 novembre 2025
Rejeté en première lecture par l’Assemblée nationale, le budget de l’État pour 2026 arrive désormais au Sénat, ouvrant une nouvelle course contre la montre. Le Parlement a en effet jusqu’au 23 décembre pour mener l’examen du texte. Le calendrier très serré permettra-t-il d’éviter de passer par une loi spéciale ? Quelles seront les cons... équences de cette crise politique sur notre économie ? On en débat avec : Jean-François HUSSON, Sénateur LR de Meurthe-et-Moselle, Rapporteur de la commission des Finances ; Isabelle THIS SAINT-JEAN, Economiste, Professeure à l’Université Sorbonne Paris-Nord et Valérie LECASBLE, Éditorialiste au quotidien le journal.info
Mali : les djihadistes aux portes du pouvoir
L'intégrale du 20 novembre 2025
Le Sénat poursuit l'examen du projet de loi de la sécurité sociale