Budget : Lecornu entretient le mystère

Ce mercredi 17 septembre, Sébastien Lecornu reçoit les principales oppositions à Matignon. Arrivé au poste de Premier ministre avec l’intention de ne pas répéter les erreurs de son prédécesseur, Sébastien Lecornu cherche à instaurer un dialogue ouvert. Le parti d'Olivier Faure ne semble pas convaincu par cette approche, affirme ne plus craindre l... a dissolution, et veut que leur contre-budget devienne une base de discussion. Les propositions du Premier ministre laissent le RN perplexe, l’extrême-droite craint que le gouvernement cède à une politique de gauche. Du PS au Rassemblement National, les oppositions sont-elles prêtes à faire un compromis ? Comment Sébastien Lecornu peut-il espérer un terrain d'entente, alors que chacun reste fermement accroché à ses positions ? On en débat ce soir avec Rachel GARRAT-VALCARCEL, Journaliste politique; Pascal PERRINEAU, Professeur émérite des universités à Sciences Po, Auteur de “Le goût de la politique : Un observateur passionné de la Ve République” (Odile Jacob) et Frédéric SAWICKI, Professeur de science politique à l’université Paris-I Panthéon-Sorbonne, Chercheur au Centre européen de sociologie et de science politique (Cessp-CNRS), Auteur avec Igor Martinache de « La Fin des partis ? » (PUF)

