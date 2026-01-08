Budget : Macron va-t-il sacrifier Lecornu ?

Privé de majorité pour faire adopter le projet de loi de finances, Sébastien Lecornu se retrouve face à un choix délicat. Le gouvernement pourrait recourir au 49.3, jusque-là écarté, pour surmonter les blocages persistants et assurer à la France une visibilité financière. Autre option inédite, recourir pour la première fois aux ordonnances budg... taires. Mais cette dernière option, qui serait privilégiée par Emmanuel macron, pourrait entrainer la chute du gouvernement via une censure. On en débat avec : Julien NENY, Journaliste au service politique de France Inter ; Lucile SCHMID, Présidente du think tank “La Fabrique Ecologique” et Jean GARRIGUES, Historien, Président de la commission internationale d’Histoire des Assemblées, Auteur de « Les Avocats de la République, ceux qui l’ont construite, ceux qui la défendent » (Odile Jacob)

