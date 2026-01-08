Public Sénat
Budget : Macron va-t-il sacrifier Lecornu ?

Privé de majorité pour faire adopter le projet de loi de finances, Sébastien Lecornu se retrouve face à un choix délicat. Le gouvernement pourrait recourir au 49.3, jusque-là écarté, pour surmonter les blocages persistants et assurer à la France une visibilité financière. Autre option inédite, recourir pour la première fois aux ordonnances budg...

