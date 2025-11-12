Budget, narcotrafic, violences : comment les maires font face

En direct du Congrès des maires de France à Paris, un événement qui met enfin les élections municipales sous les projecteurs, éclipsées jusque là par l'instabilité politique en France. Dans une ambiance électrique marquée par la pression budgétaire, c'est l'opportunité d'aborder les thèmes de la campagne municipale. Les Français réclament plu... s de sécurité, une lutte accrue contre le narcotrafic, et des services de proximité. Où en est l’organisation de la campagne ? Est-ce que les électeurs commencent à s’y intéresser ? Que demandent les collectivités aujourd’hui ? On en parle avec : Bernard DELCROS, Sénateur Union Centriste du Cantal, Président de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation ; Stéphane VERNAY, Journaliste politique, Rédacteur en chef délégué de la rédaction de Ouest France à Paris et Laurence DE NERVAUX, Directrice du think tank Destin Commun, vient de faire paraître l’étude “ELECTIONS MUNICIPALES 2026 : OPINION ET ATTENTES DES FRANÇAIS”

