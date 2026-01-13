Budget : où est passée la justice fiscale ?

Le recours au 49.3 fait son grand retour. Dès aujourd’hui, Sébastien Lecornu prévoit d’y avoir recours pour l’examen de la partie consacrée aux recettes. À ce stade, seuls la France insoumise et le Rassemblement national ont annoncé le dépôt d’une motion de censure. La prudence reste de mise, car le Premier ministre devra engager le 49.3 à t... rois reprises et, à chaque utilisation, les députés auront la possibilité de déposer une motion de censure. Sébastien Lecornu peut-il tomber malgré l’accord passé avec les socialistes ? Qui a œuvré pour ce compromis ? L’objectif affiché de tenir les 5% de déficit public est-il réaliste ? On en parle avec : Valérie LECASBLE, Éditorialiste au quotidien lejournal.info ; Christelle CRAPLET, Directrice Opinion chez IPSOS-BVA et Vincent COURONNE, Chercheur en droit, Directeur du média Les Surligneurs

