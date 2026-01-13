Public Sénat
Le direct
Sens Public

Budget : où est passée la justice fiscale ?

Le recours au 49.3 fait son grand retour. Dès aujourd’hui, Sébastien Lecornu prévoit d’y avoir recours pour l’examen de la partie consacrée aux recettes. À ce stade, seuls la France insoumise et le Rassemblement national ont annoncé le dépôt d’une motion de censure. La prudence reste de mise, car le Premier ministre devra engager le 49.3 à t...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

41mn

Disponibilité

Jusqu'au 20/01/2027

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Sens Public