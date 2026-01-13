Sens Public
Budget : qui va payer ?
Après l’activation de l’article 49.3 par Sébastien Lecornu pour faire passer le volet recettes du budget de l’État, la copie finale du budget du gouvernement est sortie. Autant d’impôts, davantage de dépenses, de déficit et de dette, ce nouveau texte est-il est réellement meilleur que celui présenté initialement ? Qui va voter la censure ? O... n en parle avec : Isabelle THIS SAINT-JEAN, Économiste, Professeure à l’Université Sorbonne Paris-Nord ; Benjamin MOREL, Constitutionnaliste, Auteur de “Le nouveau régime ou l’impossible parlementarisme” (Passés composés) et Stéphane VERNAY, Journaliste politique, Rédacteur en chef délégué de la rédaction de Ouest France à Paris
Les derniers épisodesVoir l'émission
Sens Public du 22 janvier 2026
Sens Public
Sur la même thématique
Esport… un sport comme les autres ?
Sport, etc.
Extrême droite : des groupes radicaux aux partis politiques
Un monde en doc