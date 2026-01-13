Public Sénat
Sens Public

Budget : qui va payer ?

Après l’activation de l’article 49.3 par Sébastien Lecornu pour faire passer le volet recettes du budget de l’État, la copie finale du budget du gouvernement est sortie. Autant d’impôts, davantage de dépenses, de déficit et de dette, ce nouveau texte est-il est réellement meilleur que celui présenté initialement ? Qui va voter la censure ? O...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

42mn

Disponibilité

Jusqu'au 22/01/2027

