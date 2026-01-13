Budget : qui va payer ?

Après l’activation de l’article 49.3 par Sébastien Lecornu pour faire passer le volet recettes du budget de l’État, la copie finale du budget du gouvernement est sortie. Autant d’impôts, davantage de dépenses, de déficit et de dette, ce nouveau texte est-il est réellement meilleur que celui présenté initialement ? Qui va voter la censure ? O... n en parle avec : Isabelle THIS SAINT-JEAN, Économiste, Professeure à l’Université Sorbonne Paris-Nord ; Benjamin MOREL, Constitutionnaliste, Auteur de “Le nouveau régime ou l’impossible parlementarisme” (Passés composés) et Stéphane VERNAY, Journaliste politique, Rédacteur en chef délégué de la rédaction de Ouest France à Paris

Voir plus