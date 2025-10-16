Budget/Retraite : qui y comprend quelque chose ?

C’est officiel, la suspension de la réforme des retraites est intégrée au projet de loi de financement de la Sécurité sociale, avec un report à 2028 de l’âge légal et du nombre de trimestres requis. Combien coûtera cette suspension ? Comment le gouvernement compte-t-il financer cette mesure ? Cela pourrait-il se retourner contre le PS ? Comment ... le budget, dont l’examen commence demain à l’Assemblée, pourra-t-il rester cohérent ? On en débat avec : Frédéric DABI, Directeur général Opinion à l’Ifop, Auteur avec Brice Soccol de “L'écharpe et les tempêtes. Face aux maires, la défiance inattendue” (L’Aube); Simon-Pierre SENGAYRAC, Co-directeur de l’Observatoire de l’Economie a la Fondation Jean Jaurès et Franck MOREL, Secrétaire national d’Horizons sur le travail et l’emploi, Ancien conseiller social d’Edouard Philippe à Matignon et de plusieurs ministres, Expert à l’Institut Montaigne, Avocat associé chez Flichy Grangé, Auteur avec Bertrand Martinot de “Le travail est la solution” (Hermann)

