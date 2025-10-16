Public Sénat
Budget/Retraite : qui y comprend quelque chose ?

C’est officiel, la suspension de la réforme des retraites est intégrée au projet de loi de financement de la Sécurité sociale, avec un report à 2028 de l’âge légal et du nombre de trimestres requis. Combien coûtera cette suspension ? Comment le gouvernement compte-t-il financer cette mesure ? Cela pourrait-il se retourner contre le PS ? Comment ...

Société

Thomas Hugues

42mn

Jusqu'au 23/10/2026

