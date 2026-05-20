Canicule précoce : agriculture et biodiversité en danger

Cette dernière semaine de mai bat des records avec des pics de température qui frôlent les 40 degrés. Mais si le phénomène est exceptionnel, il va devenir de plus en plus fréquent en France et dans toute l'Europe. Ces fortes chaleurs menacent l'agriculture qui se retrouve perturbée par des variations de températures brutales, les ressources en eau b... aissent de plus en plus et les équilibres des écosystèmes de la biodiversité sont également touchés. Quelles conséquences pour les humains, la faune et la flore ? Pourquoi est-ce préoccupant pour notre agriculture ? Comment nous adapter à ces vagues de chaleur précoces ? On en débat avec Françoise VIMEUX, climatologue et directrice de recherche à l'Institut de Recherche pour le Développement, Esther CRAUSER-DELBOURG, économiste de l’eau, enseignante à HEC et fondatrice de Water Wiser et Tatiana GIRAUD, chercheuse en biologie évolutive, membre de l’Académie des sciences, directrice de recherche au CNRS et autrice de “La biodiversité en infographies. L'urgence du vivant : comprendre pour agir” (Tana Editions).

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