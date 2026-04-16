Carburant : la pénurie pourrait-elle plomber nos vacances ?

Y-a-t-il un risque de pénurie de carburant en France cet été ? Le patron de TotalEnergies l’affirme, tandis qu'Emmanuel Macron s’est empressé d’écarter ce scénario du pire. Qui a raison ? Les prix de l'énergie restent au plus haut et, selon les spécialistes, même si la circulation dans le détroit d’Ormuz reprend vite, les tarifs devraient e... ux mettre du temps à redescendre. Pour répondre à cette crise, Sébastien Lecornu a annoncé une nouvelle aide visant 3 millions de "travailleurs modestes grands rouleurs", un soutien aux pêcheurs et agriculteurs et le prolongement des aides sur les carburants en les élargissant au secteur du bâtiment, pour les taxis et les VTC. Le Premier ministre a également déclaré être agacé par l'attitude des distributeurs. Un document de travail de Bercy a révélé que les marges brutes auraient augmenté dans certaines stations-services depuis le début du conflit en Iran. Les distributeurs démentent tour à tour les conclusions du rapport. Les distributeurs ont-ils augmenté leur marge ? Où en sont nos réserves stratégiques ? Cette nouvelle crise énergétique peut-elle accélérer la transition vers la mobilité électrique ? On en débat avec Stéphanie VILLERS, conseillère économique au cabinet PwC France, Hortense GOULARD, journaliste spécialiste de l’énergie aux Échos et Adina REVOL, essayiste, professeure à Sciences Po Paris, ancienne porte-parole de la Commission européenne en France et autrice de “Rompre avec la Russie : Le Réveil énergétique européen” paru chez Odile Jacob.

Voir plus