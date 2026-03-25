Carburant : Lecornu en panne d'idées

À mesure que la guerre en Iran s'enlise, les conséquences économiques deviennent de plus en plus lourdes pour la France. Face à cette situation, le gouvernement prévoit pour le mois d'avril, un plan d'aide de 70 millions d'euros pour les secteurs les plus touchés par la hausse des prix du carburant. Sont concernés : la pêche, l'agriculture et les tra... nsports. Jean-Pierre Farandou, le ministre du Travail et des Solidarités, a détaillé ce matin ce plan d'aide avec le recours à du chômage partiel et la gestion d'un déficit public. Les mesures sont jugées insuffisantes par les acteurs des différents secteurs : Arnaud Rousseau, patron de la FNSEA, a été reçu à Matignon, tandis que les routiers manifestent aujourd'hui à Paris. L’équation impossible que le Premier Ministre doit résoudre est la suivante : Comment aider ces professions et les Français les plus durement touchés par la crise énergétique, sans creuser encore plus notre dette abyssale ? On en débat avec Nicolas GOLDBERG, expert Énergie chez Colombus Consulting et Terra Nova, Adina REVOL, essayiste, professeure à Sciences Po Paris, ancienne porte-parole de la Commission européenne en France et autrice de “Rompre avec la Russie. Le Réveil énergétique européen” paru chez Odile Jacob et Marc VIGNAUD, journaliste au service économie à L’Opinion.

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