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Carburant : Lecornu en panne d'idées

À mesure que la guerre en Iran s'enlise, les conséquences économiques deviennent de plus en plus lourdes pour la France. Face à cette situation, le gouvernement prévoit pour le mois d'avril, un plan d'aide de 70 millions d'euros pour les secteurs les plus touchés par la hausse des prix du carburant. Sont concernés : la pêche, l'agriculture et les tra...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

41mn

Disponibilité

Jusqu'au 30/03/2027

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