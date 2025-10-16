Public Sénat
Casse du Louvre : sa présidente reconnaît une sécurité obsolète

Dans la matinée du dimanche 19 octobre, un cambriolage spectaculaire a eu lieu au musée du Louvre. La présidente de l’établissement, Laurence des Cars, a été auditionnée cet après-midi au Sénat pour s’expliquer. Comment un tel vol a-t-il pu se produire au cœur du musée le plus visité au monde ? S'agit-il d'une faille dans le système de sécu...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

43mn

Disponibilité

Jusqu'au 22/10/2026

Sens Public