Casse du Louvre : sa présidente reconnaît une sécurité obsolète

Dans la matinée du dimanche 19 octobre, un cambriolage spectaculaire a eu lieu au musée du Louvre. La présidente de l’établissement, Laurence des Cars, a été auditionnée cet après-midi au Sénat pour s’expliquer. Comment un tel vol a-t-il pu se produire au cœur du musée le plus visité au monde ? S'agit-il d'une faille dans le système de sécu... rité, d'une erreur humaine, ou des deux ? Le plan pour la culture annoncé en janvier par Emmanuel Macron était-il réellement adapté aux enjeux de sécurité ? On en parle avec : Jean-Christophe CASTELAIN, Directeur du Journal des Arts et de L’OEIL ; Laure DARCOS, Sénatrice Les Indépendants - République et Territoires de l’Essonne et vice-présidente de la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport et Frédéric PLOQUIN, Ecrivain et journaliste d’investigation, spécialiste de la criminalité organisée

Voir plus