Censure : Lecornu, ou l'art de gagner du temps

Sébastien Lecornu est-il tiré d’affaire ? Le Premier ministre a satisfait à la principale exigence du Parti socialiste concernant la réforme des retraites, et c'est au mois de novembre que le gouvernement soumettra au parlement sa suspension. Si Sébastien Lecornu peut espérer rester à Matignon, l’adoption du budget 2026 s’annonce en revanche bie... n plus incertaine. Prévu pour générer des économies importantes, ce projet budgétaire accentue les tensions au sein de l’Assemblée. Le gouvernement arrivera-t-il à éviter la censure ? Les partis parviendront-ils enfin à s’entendre pour voter un budget ? Qui paiera l'addition de ce nouveau budget 2026 ? On en débat avec : Lucile SCHMID, Présidente du think tank “La Fabrique Ecologique” ; Pascal PERRINEAU, Professeur émérite des universités à Sciences Po, Auteur de “Le goût de la politique : Un observateur passionné de la Ve République” (Odile Jacob) et Mathilde SIRAUD, Rédactrice en chef du service politique du Point

Voir plus