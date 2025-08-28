Chine/Russie : Le défi à l’Occident

Un imposant défilé militaire à Pékin pour commémorer les 80 ans de la fin de la seconde guerre mondiale en présence de Xi Jinping, de Vladimir Poutine du leader Nord-coréen côte à côte. Les trois hommes envoient ainsi un message fort de cohésion face à l’Occident. Deux jours plus tôt, un sommet à Shanghaï, réunissant les grandes puissances ... eurasiatiques, a été marqué par la poignée de main symbolique entre la Chine et l’Inde, un geste qui traduit un rapprochement stratégique et interroge sur l’avenir des relations régionales. À travers ces mises en scène de puissance et ces rencontres internationales, c’est l’équilibre même du système mondial qui semble se redessiner... Quelle place prend désormais Pékin dans le jeu mondial ? La Chine affirme ses ambitions face au camp occidental, dans un nouvel ordre international en construction. Sens Public en débat aujourd’hui avec Patricia ALLEMONIERE, Grand reporter spécialiste des relations internationales, Autrice de "Au cœur du chaos" (Arthaud) , Emmanuel DUPUY, Président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe (IPSE), Enseignant en géopolitique l’Université catholique de Lille et Emmanuel VERON, Géographe, spécialiste de la Chine contemporaine, chercheur associé à l’INALCO (Institut national des langues et civilisations orientales)

