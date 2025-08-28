Public Sénat
Sens Public

Chine/Russie : Le défi à l’Occident

Un imposant défilé militaire à Pékin pour commémorer les 80 ans de la fin de la seconde guerre mondiale en présence de Xi Jinping, de Vladimir Poutine du leader Nord-coréen côte à côte. Les trois hommes envoient ainsi un message fort de cohésion face à l’Occident. Deux jours plus tôt, un sommet à Shanghaï, réunissant les grandes puissances ...

Publié le

Invités

Patricia ALLEMONIERE, Emmanuel Véron, Emmanuel Dupuy

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

42mn

Disponibilité

Jusqu'au 03/09/2026

