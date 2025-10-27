Chine-USA : Xi Jinping va-t-il faire plier Trump ?

Une étude du magazine scientifique The Lancet affirme que la France est le pays le plus touché par les cancers. Est-elle trop alarmiste¿? En première ligne, et partout dans le monde : les moins de 50 ans. Comment expliquer cet inquiétant phénomène ? Les reculs environnementaux vont-ils aggraver la situation¿? Quelle responsabilité nos politiques por... tent-ils ? On en débat avec Florence Lassarade, sénatrice LR de la Gironde, Jean-Emmanuel Bibault, médecin-chercheur en cancérologie à l'hôpital européen Georges-Pompidou, Géraldine Zamansky, journaliste au magazine de la santé sur France 5 et Bérengère Bonte, journaliste politique.

Voir plus