Public Sénat
Le direct
Sens Public

Chine-USA : Xi Jinping va-t-il faire plier Trump ?

Une étude du magazine scientifique The Lancet affirme que la France est le pays le plus touché par les cancers. Est-elle trop alarmiste¿? En première ligne, et partout dans le monde : les moins de 50 ans. Comment expliquer cet inquiétant phénomène ? Les reculs environnementaux vont-ils aggraver la situation¿? Quelle responsabilité nos politiques por...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

41mn

Disponibilité

Jusqu'au 29/10/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Sens Public