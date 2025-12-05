Cisjordanie : la violence au service de la colonisation

Malgré l’accord de cessez-le-feu, les violences en Cisjordanie ont atteint un niveau alarmant. Face à cette escalade, Paris, Berlin, Londres et Rome ont signé un communiqué commun appelant Israël à mettre fin aux violences visant les civils palestiniens. Quelles sont les méthodes employées par l’armée israélienne¿? La traque des terroristes¿p... eut-elle justifier ces opérations¿? Et qui sont ces colons qui sèment eux aussi la terreur¿? On en parle avec : Alexandra SCHWARTZBROD, Directrice adjointe de la rédaction de Libération, Ancienne correspondante à Jérusalem; Armin AREFI, Grand reporter au Point, Spécialiste du Proche et Moyen-Orient et Damien SIMONNEAU, Maître de conférences en science politique à l’INALCO, Spécialiste des politiques de sécurité frontalière en Israël-Palestine, Auteur de “Pourquoi s’emmurer ?” (Stock)

