Climat : que peut-on espérer de la COP ? 

La COP30, ouverte depuis le 6 novembre, touche à sa fin, mais les discussions restent particulièrement complexes et les objectifs difficiles à atteindre...Où en sont réellement les négociations ? La COP sert-elle encore vraiment à quelque chose ? Que change l’absence des Etats-Unis ? Que reste-t-il de l’Accord de Paris ? On en parle avec : Ronan D... ANTEC, Sénateur Ecologiste de Loire-Atlantique ; Vincent GIRET, Directeur éditorial de 2050NOW, le média de la transition écologique lancé par le groupe Les Echos et Marine BRAUD, Associée fondatrice d’Alameda (société de conseil en transition écologique), Ancienne conseillère Ecologie auprès de la Première ministre et du président de la République

Voir plus