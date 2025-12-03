Cocaïne : la France face au tsunami blanc

Pour la première fois en France, la cocaïne détrône le cannabis sur le marché de la drogue. Banalisée, moins coûteuse et très accessible, elle touche aujourd’hui l’ensemble des milieux sociaux. Pourquoi la cocaïne est-elle devenue si prisée ? Quels sont ses dangers ? La loi Narcotrafic sera-t-elle suffisante pour en réduire la consommation ? Q... uelles actions le gouvernement pourrait-il mener pour freiner cette hausse ? On en débat avec : Marie JAUFFRET-ROUSTIDE, Sociologue et politiste, Directrice de recherche à l’INSERM (Institut national de la santé et de la recherche médicale) ; Clotilde CHAMPEYRACHE, Economiste au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) Directrice du pole sécurité défense et renseignement, Autrice de “Géopolitique des mafias” au Cavalier bleu et Diana VILLEGAS, Maîtresse de conférences en droit privé et sciences criminelles à l’Université Panthéon-Assas, rattaché à Institut de criminologie et de droit pénal de Paris

