Crise économique : Bayrou dramatise-t-il les risques ?

Sept jours avant la date fatidique du 8 septembre, lors de laquelle François Bayrou sera confronté à un vote de confiance des députés à l'Assemblée nationale, risquant ainsi fortement de provoquer son départ de Matignon, Sens Public se penche sur les éventuelles conséquences économiques et financières de cette crise politique de la rentrée. Au-d... elà de l'instabilité politique pour le pouvoir exécutif en place, quels risques fait peser un tel niveau de dette sur la France ? Jusqu'à quand une telle situation financière peut-elle tenir ? Pour en débattre, Thomas Hugues accueille sur son plateau dans Sens Public Lucile SCHMID, Présidente du think tank "La Fabrique Ecologique", Stéphanie VILLERS, Conseillère économique à PwC France et Thomas GRJEBINE, Economiste au CEPII (Centre d'études prospectives et d'informations internationales), Responsable du programme "Macroéconomie et finance internationale".

