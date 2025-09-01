Public Sénat
Le direct
Sens Public

Crise économique : Bayrou dramatise-t-il les risques ?

Sept jours avant la date fatidique du 8 septembre, lors de laquelle François Bayrou sera confronté à un vote de confiance des députés à l'Assemblée nationale, risquant ainsi fortement de provoquer son départ de Matignon, Sens Public se penche sur les éventuelles conséquences économiques et financières de cette crise politique de la rentrée. Au-d...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

42mn

Disponibilité

Jusqu'au 31/08/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Sens public