Public Sénat
Le direct
Sens Public

Crise politique : Bardella donné gagnant de la présidentielle

À un an et demi de la présidentielle, notre baromètre Odoxa publiée ce mardi montre que le Rassemblement national domine largement les intentions de vote. Jordan Bardella se positionne en tête, que ce soit au premier ou au second tour, quel que soit son adversaire. Reste à voir si cette avance pourra se maintenir au cours des 17 prochains mois... On e...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

42mn

Disponibilité

Jusqu'au 25/11/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Sens Public