Crise politique : Bardella donné gagnant de la présidentielle

À un an et demi de la présidentielle, notre baromètre Odoxa publiée ce mardi montre que le Rassemblement national domine largement les intentions de vote. Jordan Bardella se positionne en tête, que ce soit au premier ou au second tour, quel que soit son adversaire. Reste à voir si cette avance pourra se maintenir au cours des 17 prochains mois... On e... n parle avec : Pascal PERRINEAU, Professeur émérite des universités à Sciences Po, Auteur de "Le goût de la politique : Un observateur passionné de la Ve République" (Odile Jacob); Gaël SLIMAN, Président et co-fondateur d'Odoxa et Bérengère BONTE, Journaliste politique, Autrice de "Gabriel Attal, l'Ange exterminateur"paru à l'Archipel, Mise en ligne jeudi du podcast "Dans l'hémicycle" en partenariat avec le Chaire d'études parlementaires.

Voir plus