Crise politique : la Vème République à l'agonie ?
En moins de deux ans, Emmanuel Macron a nommé cinq Premiers ministres, signe d’une majorité introuvable et d’un pouvoir exécutif fragilisé. Face à l’une des crises politiques les plus profondes de la Ve République, la question d’un changement de régime s’impose de plus en plus. Peut-on parler d’une agonie de la Vème République ? La VIe R... épublique pourrait-elle répondre au malaise démocratique ? Comment la France en est-elle arrivée à cette impasse ? Quelle est la part de responsabilité d’Emmanuel Macron et de sa pratique du pouvoir ? On en débat avec : Natacha POLONY, Directrice de la nouvelle revue “L’Audace” ; Anne LEVADE, Professeure de droit constitutionnel à l’université Paris-1 Panthéon-Sorbonne et Nicolas ROUSSELLIER, Historien, Auteur de “La force de gouverner” (Gallimard)
Les derniers épisodesVoir l'émission
L'intégrale du 20 octobre 2025
Sens Public
Sens Public
L’intégrale du 10 septembre 2025
Sens Public
Sur la même thématique
Sport, etc.
Découvrez
Sens Public