Crise politique : la Vème République à l'agonie ?

En moins de deux ans, Emmanuel Macron a nommé cinq Premiers ministres, signe d’une majorité introuvable et d’un pouvoir exécutif fragilisé. Face à l’une des crises politiques les plus profondes de la Ve République, la question d’un changement de régime s’impose de plus en plus. Peut-on parler d’une agonie de la Vème République ? La VIe R...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

42mn

Disponibilité

Jusqu'au 21/10/2026

