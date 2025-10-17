Crise politique : la Vème République à l'agonie ?

En moins de deux ans, Emmanuel Macron a nommé cinq Premiers ministres, signe d’une majorité introuvable et d’un pouvoir exécutif fragilisé. Face à l’une des crises politiques les plus profondes de la Ve République, la question d’un changement de régime s’impose de plus en plus. Peut-on parler d’une agonie de la Vème République ? La VIe R... épublique pourrait-elle répondre au malaise démocratique ? Comment la France en est-elle arrivée à cette impasse ? Quelle est la part de responsabilité d’Emmanuel Macron et de sa pratique du pouvoir ? On en débat avec : Natacha POLONY, Directrice de la nouvelle revue “L’Audace” ; Anne LEVADE, Professeure de droit constitutionnel à l’université Paris-1 Panthéon-Sorbonne et Nicolas ROUSSELLIER, Historien, Auteur de “La force de gouverner” (Gallimard)

