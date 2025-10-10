Public Sénat
Le direct
Sens Public

Crise politique : le regard des journalistes étrangers

Depuis la démission de Sébastien Lecornu, la presse étrangère s’amuse mais se préoccupe aussi de la crise politique française. Avec cinq gouvernements successifs, l'étranger ne sait plus sur quel pied danser, et s'interroge sur la stabilité de la France, et sa capacité à remonter la pente. En parallèle, dépeint comme un pays très endetté, no...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

42mn

Disponibilité

Jusqu'au 16/10/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Sens Public