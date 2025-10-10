Crise politique : le regard des journalistes étrangers

Depuis la démission de Sébastien Lecornu, la presse étrangère s’amuse mais se préoccupe aussi de la crise politique française. Avec cinq gouvernements successifs, l'étranger ne sait plus sur quel pied danser, et s'interroge sur la stabilité de la France, et sa capacité à remonter la pente. En parallèle, dépeint comme un pays très endetté, no... s voisins européens s'inquiètent d'une crise qui puisse affecter la croissance de la zone euro. Emmanuel Macron est-il affaibli sur la scène internationale ? La France saura-t-elle faire des compromis ? L'hexagone saura-t-il rassurer les marché financiers ? On en parle avec : Jon HENLEY, Correspondant Europe du quotidien britannique The Guardian ; Frédéric ARNOULD, Correspondant de Radio Canada pour l’Europe, Auteur de “C’est aussi ça l’Amérique” (Editions Québec Amérique) ; Ana NAVARRO PEDRO, Correspondante de la presse portugaise à Paris ; Paolo LEVI, Correspondant en France pour l’agence italienne ANSA et Annika JOERES, Correspondante en France pour Die Zeit

Voir plus