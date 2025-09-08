Crise politique : l’Union nationale est-elle possible ?

Après la démission de François Bayrou, Emmanuel Macron est sous pression, mais le président n’a pas le luxe du temps. Dans un climat de tensions sociales, de divisions parlementaires, le choix du président de la République sera décisif pour la suite du quinquennat et doit se faire rapidement. Dès le 10 septembre, le collectif « Bloquons Tout » ... appelle à paralyser le pays, avant une mobilisation intersyndicale annoncée pour le 18 septembre… Ces mouvements peuvent-ils pousser Emmanuel Macron à choisir un Premier ministre de gauche ? Faut-il redonner la parole au peuple, comme le réclame le RN ? Pour en débattre, 4 parlementaires : Colombe BROSSEL, Sénatrice PS de Paris ; François PATRIAT, Président du groupe Renaissance du Sénat, Sénateur de la Côte-d’Or ; Marta DE CIDRAC, Sénatrice LR des Yvelines et Aymeric DUROX, Sénateur RN de Seine-et-Marne

