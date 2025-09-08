Public Sénat
Crise politique : l’Union nationale est-elle possible ?

Après la démission de François Bayrou, Emmanuel Macron est sous pression, mais le président n’a pas le luxe du temps. Dans un climat de tensions sociales, de divisions parlementaires, le choix du président de la République sera décisif pour la suite du quinquennat et doit se faire rapidement. Dès le 10 septembre, le collectif « Bloquons Tout » ...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

42mn

Disponibilité

Jusqu'au 09/09/2026

