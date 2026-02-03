Public Sénat
Crise politique : qui redonnera confiance aux Français ?

Un an et demi après la dissolution, 22% seulement des Français ont confiance en la politique, selon une étude du Cevipof réalisée par OpinionWay. Est-ce un point de non-retour ? Faut-il craindre une abstention massive lors des prochains scrutins ?  Comment renouer le lien avec les citoyens ? Quelles institutions trouvent encore grâce aux yeux des u...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

42mn

Disponibilité

Jusqu'au 10/02/2027

