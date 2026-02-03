Crise politique : qui redonnera confiance aux Français ?
Un an et demi après la dissolution, 22% seulement des Français ont confiance en la politique, selon une étude du Cevipof réalisée par OpinionWay. Est-ce un point de non-retour ? Faut-il craindre une abstention massive lors des prochains scrutins ? Comment renouer le lien avec les citoyens ? Quelles institutions trouvent encore grâce aux yeux des u... sagers ? Les municipales peuvent-elles redonner espoir aux français ? On en parle avec : Bruno CAUTRES, Chercheur CNRS au CEVIPOF, Enseignant à Sciences Po, Auteur avec Virginie Martin “Jeux de pouvoir. Quand les politologues regardent des série” (Le Cerf) + La 17e vague du baromètre du Cevipof de la confiance politique; Virginie RIVA, Journaliste à Contexte en charge du suivi de l’exécutif et Vincent COURONNE, Chercheur en droit, Directeur du média Les Surligneurs, qui lutte contre la désinformation politique
Sens Public du 10 février 2026
Sens Public
Diplomatie : le grand chamboule-tout de Trump
Sens Public
