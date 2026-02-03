Crise politique : qui redonnera confiance aux Français ?

Un an et demi après la dissolution, 22% seulement des Français ont confiance en la politique, selon une étude du Cevipof réalisée par OpinionWay. Est-ce un point de non-retour ? Faut-il craindre une abstention massive lors des prochains scrutins ? Comment renouer le lien avec les citoyens ? Quelles institutions trouvent encore grâce aux yeux des u... sagers ? Les municipales peuvent-elles redonner espoir aux français ? On en parle avec : Bruno CAUTRES, Chercheur CNRS au CEVIPOF, Enseignant à Sciences Po, Auteur avec Virginie Martin “Jeux de pouvoir. Quand les politologues regardent des série” (Le Cerf) + La 17e vague du baromètre du Cevipof de la confiance politique; Virginie RIVA, Journaliste à Contexte en charge du suivi de l’exécutif et Vincent COURONNE, Chercheur en droit, Directeur du média Les Surligneurs, qui lutte contre la désinformation politique

