Crise politique : vers la fin de la Vème République ?

Mercredi soir, sur France 2, le Premier ministre démissionnaire a fait le point sur les dernières négociations et a annoncé qu’un Premier ministre serait nommé d’ici 48 heures. Par ailleurs, un projet de budget pour 2026 doit être présenté en Conseil des ministres le lundi 13 octobre. Pour l’instant, la situation reste très confuse… Cette cr... ise est-elle simplement politique ou marque-t-elle la fin de la V¿ République ? Qui sera choisi pour Matignon ? Sébastien Lecornu sera-t-il reconduit ? On en parle avec : Michel WIEVIORKA, Sociologue, Auteur de “Où va la France ?” qui vient de sortir en poche aux éditons de l’Aube ; Sophie COIGNARD, Journaliste au Point, Autrice de “Arbres en danger : Enquête sur un carnage végétal” (Trédaniel) et Dorothée REIGNIER, Maître de conférences en droit public à Sciences Po Lille

