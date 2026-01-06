Public Sénat
Croissance : peut-on encore être optimiste ?

Avec la transition écologique, l’essor de l’intelligence artificielle dans nos modèles économiques et avancées technologiques majeures, l’année 2026 ne marque-t-elle pas le début d’une nouvelle ère d’abondance¿? C’est en tout cas l’avis de l’essayiste Nicolas Bouzou, qui souligne les ruptures de l’an passé, de l’IA générative a...

Société

Thomas Hugues

40mn

Jusqu'au 06/01/2027

Sens Public