Croissance : peut-on encore être optimiste ?

Avec la transition écologique, l’essor de l’intelligence artificielle dans nos modèles économiques et avancées technologiques majeures, l’année 2026 ne marque-t-elle pas le début d’une nouvelle ère d’abondance¿? C’est en tout cas l’avis de l’essayiste Nicolas Bouzou, qui souligne les ruptures de l’an passé, de l’IA générative a... ux drones, en passant par les progrès de la génétique médicale, et ouvre la réflexion sur le potentiel de ces innovations à transformer durablement notre société. Peut-on réellement envisager une nouvelle phase de croissance portée par ces innovations¿? Le développement de l’IA est-il compatible avec la lutte contre le réchauffement climatique¿? On en débat avec : Nicolas BOUZOU, Essayiste, Chroniqueur à l’Express, Auteur de “La civilisation de la peur” paru chez XO ; Dominique BOURG, Philosophe, Professeur honoraire à l’université de Lausanne, Auteur de « Leçons des limites planétaires » paru chez Actes Sud et Céline ANTONIN, économiste, Professeure affiliée à Sciences PO, Chercheuse à l’OFCE, Chercheuse associée au collège de France, Autrice avec Philippe Aghion et Simon Bunel de “Le Pouvoir de la destruction créatrice” (paru en 2021 chez Odile Jacob)

