Défense : 7 milliards de plus, pour quoi faire ?

Défi de taille sur la route du retour à l’équilibre budgétaire : la volonté d’Emmanuel Macron d’accélérer fortement la hausse des dépenses militaires. Objectif : 64 milliards d’euros dès 2027. Mais comment y parvenir¿? Notre industrie de défense est-elle capable de suivre le rythme¿? Et dans quelle mesure l’organisation actuelle de notr... e armée est-elle dépassée par les enseignements de la guerre en Ukraine¿? Pour en débattre, Cédric Perrin, sénateur LR du Territoire de Belfort et président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat ; Emmanuel Dupuy, président de l’Institut Prospective et Sécurité en Europe (IPSE) et enseignant en géopolitique à l’Université catholique de Lille ; le général Dominique Trinquand, ancien chef de la mission militaire française auprès de l’ONU ainsi que l’éditorialiste Mickaël Darmon.

