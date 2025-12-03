Défense : des milliards, pour quoi faire ?

Après l’Assemblée nationale, le Sénat valide le principe d’une forte hausse des dépenses militaires en 2026, à hauteur de 6,7 milliards d'euros. Pourtant, cette augmentation pourrait ne jamais voir le jour si le budget de l’Etat n’est pas adopté. Le budget de la défense pourra-t-il être épargné malgré un blocage parlementaire ? À quoi se... rviront ces crédits supplémentaires de 6 milliards ? On en débat avec : Christian CAMBON, Sénateur LR du Val-de-Marne, Membre de la commission des affaires étrangères du Sénat, Envoyé spécial du Président du Sénat pour les relations internationales; Alain PIROT, Journaliste documentariste spécialisé dans les questions de défense et Patricia ALLEMONIERE, Grand reporter spécialiste des relations internationales, Autrice de "Au cœur du chaos" (Arthaud)

