Public Sénat
Le direct
Sens Public

Défense : des milliards, pour quoi faire ?

Après l’Assemblée nationale, le Sénat valide le principe d’une forte hausse des dépenses militaires en 2026, à hauteur de 6,7 milliards d'euros. Pourtant, cette augmentation pourrait ne jamais voir le jour si le budget de l’Etat n’est pas adopté. Le budget de la défense pourra-t-il être épargné malgré un blocage parlementaire ? À quoi se...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

42mn

Disponibilité

Jusqu'au 11/12/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Sens Public