Démission de Lecornu : et maintenant ?

À la suite de la formation du nouveau gouvernement et de la démission de Sébastien Lecornu, les réactions politiques se sont rapidement fait entendre. Marine Le Pen considère la dissolution comme inévitable, espérant profiter de cette crise pour renforcer sa position. Les Insoumis relancent la procédure de destitution d’Emmanuel Macron, tandis que ...

Société

Thomas Hugues

41mn

Jusqu'au 06/10/2026

Sens Public