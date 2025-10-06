Démission de Lecornu : et maintenant ?

À la suite de la formation du nouveau gouvernement et de la démission de Sébastien Lecornu, les réactions politiques se sont rapidement fait entendre. Marine Le Pen considère la dissolution comme inévitable, espérant profiter de cette crise pour renforcer sa position. Les Insoumis relancent la procédure de destitution d’Emmanuel Macron, tandis que ... le Parti Socialiste réclame la nomination d’un Premier ministre de gauche... Qui prendra la succession de Sébastien Lecornu ? On en débat avec : Mathieu SOUQUIERE, Essayiste et consultant, Vous avez contribué à l’ouvrage “La France à 20 heures : Ou l'heure d'être ensemble” paru aux éditions de l’Aube ; Astrid DE VILLAINES, Journaliste et productrice de "L'esprit public" sur France Culture, Autrice de "Décrypter les institutions politiques" (Larousse) et Bruno Cautrès, Chercheur CNRS au CEVIPOF, Enseignant à Sciences Po, Auteur avec Anne Muxel de "Le vote sans issues: Chroniques électorales 2024" (Presses universitaires de Grenoble)

