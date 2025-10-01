Public Sénat
Démission de Lecornu : Macron plus isolé que jamais

Au lendemain de l’annonce de la composition de son gouvernement, Sébastien Lecornu a présenté, ce lundi 6 octobre 2025, sa démission à Emmanuel Macron, qui l’a acceptée. Le Premier Ministre n’aura alors tenu que 27 jours... c’est un triste record sous la Vème République. Que peut faire Emmanuel Macron ? Faut-il s’attendre à une dissolution...

