Déserts médicaux : les maires seuls sur le terrain

Déserts médicaux, maternité, renoncement aux soins, pollution...partout en France, les communes font face à des difficultés d’accès à la santé. À l’approche des élections municipales de 2026, la santé et le rôle des maires se retrouvent au cœur des débats. Comment attirer les médecins ? Empêcher la fermeture d’une maternité ? Quels son... t les pouvoirs du maire en matière de santé ? On en débat avec : Maude LUHERNE, Directrice du Réseau Français Villes-Santé de l’OMS ; Marie FOULT, Journaliste santé chez Contexte ; Fanny LACROIX, Maire de Châtel-en-Triève, en Isère, Vice-Présidente de l'Association des Maires Ruraux de France et Martial JARDEL, Médecin généraliste, Président de l’association « Médecins solidaires »

