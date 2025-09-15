Public Sénat
Sens Public

Dette, environnement : les boomers, nouveaux boucs émissaires ?

Lors de son passage au JT de TF1, le 27 août, François Bayrou a déclenché une véritable tempête en accusant les boomers d’être en partie responsables de la dette publique. Mais qui sont vraiment les boomers ? On reproche à ces enfants du baby-boom, devenus retraités aujourd’hui, d’avoir connu le plein emploi, l’accès facile à la propriét...

Société

Thomas Hugues

43mn

Jusqu'au 16/09/2026

Sens Public