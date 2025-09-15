Dette, environnement : les boomers, nouveaux boucs émissaires ?

Lors de son passage au JT de TF1, le 27 août, François Bayrou a déclenché une véritable tempête en accusant les boomers d’être en partie responsables de la dette publique. Mais qui sont vraiment les boomers ? On reproche à ces enfants du baby-boom, devenus retraités aujourd’hui, d’avoir connu le plein emploi, l’accès facile à la propriét... , une économie en croissance, et d’avoir vécu dans un confort que les jeunes générations n’ont pas. Mais sont-ils réellement aussi favorisés qu’on le prétend ? Pour certains, cette accusation relève surtout d’une tactique politique, permettant au gouvernement de se dédouaner de ses choix passés. Elle contribue également à alimenter un clivage entre jeunes et retraités, dressant deux générations l’une contre l’autre.… Ce clash intergénérationnel existe-t-il vraiment ? Et cette génération devrait-elle contribuer davantage pour compenser les avantages dont elle a bénéficié pendant ses belles années ? Pour en débattre : Léa FALCO, Militante, cofondatrice du collectif Construire l’écologie, autrice de “Faire écologie ensemble” éditions Rue de l’Echiquier ; Olivier PACCAUD, sénateur LR de l’Oise et Anne MUXEL, Directrice déléguée au Cevipof (CNRS) et directrice de recherche émérite en science politique, autrice avec Bruno Cautrès de “Le vote sans issue, Chroniques électorales 2024” paru aux Presses universitaires de Grenoble

