Dette : la potion d'urgence de François Bayrou

Ce mardi 15 juillet, François Bayrou a tenu une conférence de presse très attendue pour dévoiler les grandes orientations du budget 2026. Un véritable casse-tête financier et politique : il s’agit de trouver 44 milliards d’euros d’économies pour échapper au « piège mortel » de la dette, et ramener le déficit à 4,6 % du PIB l’an prochain,... contre 5,8 % en 2024. Était-ce le « moment de vérité » promis par le Premier ministre ? Comment ces deux plans — « Stop à la dette » et « En avant la production » — vont-ils s’articuler ? À gauche comme à l’extrême droite, plusieurs formations menacent déjà de censurer le chef du gouvernement. Pour en parler, Aurore Malval, grand reporter à Marianne ; Anne-Sophie Alsif, cheffe économiste de BDO France et enseignante en économie à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne ; Alexandre Ouizille, sénateur PS de l’Oise, enseignant en économie ainsi que l’éditorialiste Mickaël Darmon.

