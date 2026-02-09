Diplomatie : le grand chamboule-tout de Trump

L’idée d’un nouvel ordre mondial semble aujourd’hui se confirmer. Les grandes puissances adoptent de plus en plus des logiques de force et de confrontation, tandis que le droit international, le multilatéralisme et la diplomatie paraissent affaiblis. Peut-on encore considérer les États-Unis comme un allié ? Comment le business permet d’expliquer... beaucoup de choix du Président Donald Trump ? L’Europe pourra-t-elle s’émanciper de la tutelle américaine pour résister à la Russie et à la Chine¿? On en débat avec : Anne-Cécile ROBERT, Journaliste au Monde diplomatique, Enseignante à Paris-II, Auteure de “Le défi de la paix. Remodeler les organisations internationales” (Armand Colin) ; Muriel DOMENACH, Ancienne ambassadrice de France à l’OTAN, Intervenante en lycée pour “Au contact citoyens, citoyennes !” et Philippe ETIENNE, Ancien ambassadeur de France auprès de l’Union européenne, en Allemagne et aux États-Unis, Auteur de “Le sherpa. Mémoires d'un diplomate aux avant-postes de l'Histoire” (Tallandier)

