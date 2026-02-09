Public Sénat
Diplomatie : le grand chamboule-tout de Trump

L’idée d’un nouvel ordre mondial semble aujourd’hui se confirmer. Les grandes puissances adoptent de plus en plus des logiques de force et de confrontation, tandis que le droit international, le multilatéralisme et la diplomatie paraissent affaiblis. Peut-on encore considérer les États-Unis comme un allié ? Comment le business permet d’expliquer...

