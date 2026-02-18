Droits de douane : la contre-attaque de Donald Trump

Le vendredi 20 février 2026, la Cour suprême des États-Unis a annulé les droits de douanes imposés par Donald Trump, jugés punitifs et illégaux. Le Président des États-Unis réplique le soir même. Il signe un décret pour remettre en place une barrière douanière fixée à 15 % sur les importations du monde entier, avec à l'appui un autre texte ... : le Trade Act. Quelles répercussions sur les consommateurs étatsuniens et pour l’économie et les entreprises françaises ? Pourquoi les juges constitutionnels américains ont-ils pris une telle décision ? Donald Trump pourra-il maintenir sa guerre commerciale avec le soutien des Républicains et l'arrivée des midterms ? On en débat avec Elvire FABRY, chercheuse senior à l’Institut Jacques Delors, spécialiste de la géopolitique du commerce, Marjorie PAILLON, journaliste spécialiste de la vie politique américaine et de la tech et Isabelle THIS SAINT-JEAN, économiste et professeure à l’Université Sorbonne Paris-Nord.

