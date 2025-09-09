Drones russes : Poutine menace directement l’Europe

Quelques jours après l’intrusion de drones dans l’espace aérien polonais, la Roumanie a à son tour annoncé, le samedi 13 septembre 2025, qu’un drone russe avait violé son territoire lors d’une attaque visant des infrastructures ukrainiennes. Cette intrusion ravive les inquiétudes dans la région, d’autant que la Roumanie partage une frontièr... e de plus de 650 km avec l’Ukraine. Poutine est-il en train de tester la patience de l’OTAN ?Cet incident est perçu par l’OTAN comme un avertissement, voire une tentative de tester la résilience sécuritaire de l’Europe orientale. En réponse, l'OTAN a lancé l'opération « Sentinelle orientale » destinée à renforcer la protection de l’espace aérien européen à proximité de la Russie. Cette initiative sera-t-elle suffisamment dissuasive face aux intrusions répétées de drones ? Et au-delà, sommes-nous à la hauteur de la menace ? Sens Public en débat avec Ulrich Bounat, Analyste géopolitique et chercheur associé à Eurocréative, spécialiste de l’Europe de l’Est ; Marie Jégo, Journaliste spécialiste de la Russie pour Le Monde, ancienne correspondante à Moscou et Patrick Dutartre, Général de l’armée de l’air.

