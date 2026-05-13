Ebola, un virus mutant sans vaccin ni traitement

Ebola fait des ravages en République démocratique du Congo, dans une zone de guerre particulièrement peuplée. Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé s’est dit « profondément préoccupé par l’ampleur et la rapidité » de l’épidémie qui frappe le pays. Le virus a déjà fait plus de 15 000 morts en Afrique au cours des... cinquante dernières années. Aujourd'hui, la souche Bundibugyo d'Ebola n'a ni vaccin ni traitement et menace les pays transfrontaliers où des cas ont déjà été détectés. Faut-il craindre la propagation d’Ebola, notamment dans le département français de Mayotte ? Avec un budget en baisse, l’OMS est-elle moins armée pour réagir ? Pourquoi les États-Unis ont-ils décidé de tester les voyageurs en provenance des pays touchés ? On en débat avec Claire NICOLET, responsable adjointe des urgences de Médecins Sans Frontières, Brigitte AUTRAN, professeure émérite à Sorbonne Université, ex-présidente du COVARS (Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires) et Anna SYLVESTRE-TREINER, cheffe du service Afrique du Monde.

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