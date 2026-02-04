École : le privé attire-t-il de plus en plus d'élèves ?

Alors que près d’un français sur deux pense que les résultats scolaires sont meilleurs dans le privé, que reste-t-il de l'école publique en France ? Y-a-t-il vraiment de plus en plus d’élèves qui fuient les écoles publiques ? Comment lutter contre l'entre-soi dans les écoles privés et garantir plus de mixité sociale ? Combien coûtent les éc... oles privées sous contrat à l’Etat et aux collectivités ? L’école française se dirige-t-elle vers un système où l’enseignement privé serait réservé aux élèves issus de milieux favorisés ? On en débat avec : Max BRISSON, Sénateur (LR) des Pyrénées-Atlantiques, Vice-Président de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication ; Clémence HOUDAILLE, Journaliste éducation à La Croix et Youssef SOUIDI, Docteur en économie, spécialiste des questions de mixité sociale à l’école, Auteur de “Vers la sécession scolaire” paru chez Fayard

Voir plus