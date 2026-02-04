Public Sénat
École : le privé attire-t-il de plus en plus d'élèves ?

Alors que près d’un français sur deux pense que les résultats scolaires sont meilleurs dans le privé, que reste-t-il de l'école publique en France ? Y-a-t-il vraiment de plus en plus d’élèves qui fuient les écoles publiques ? Comment lutter contre l'entre-soi dans les écoles privés et garantir plus de mixité sociale ? Combien coûtent les éc...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

43mn

Disponibilité

Jusqu'au 04/02/2027

