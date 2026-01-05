Élections : le RN, premier parti de France.. sauf aux municipales ?

Dans moins de 70 jours, le premier tour des élections municipales aura lieu. À l’occasion de cette campagne, Sens Public s’intéresse au Rassemblement national, qui n’a pour l’instant annoncé aucun objectif officiel. Une chose semble pourtant évidente : le parti mise sur la qualité plutôt que sur la quantité. Quels sont les atouts et les fai... blesses du parti Lepeniste pour réussir son ancrage territorial ? Les brebis galeuses¿de 2024 ont-elles vraiment été écartées¿? La formation d’un groupe RN au Sénat est-elle envisageable¿? On en parle avec : Jean-Yves CAMUS, Directeur de l’Observatoire des radicalités politiques à la Fondation Jean Jaurès, Collaboration à l'ouvrage collectif : “L’extrême droite en Belgique” (Centre de recherche et d’information socio-politique) ; Martial FOUCAULT, Professeur à Sciences Po, Directeur de l'IRSEM, À paraître le 2 février : “Le casse-tête démocratique. L’avenir des communes françaises" (L’Aube) et Valérie GAS, Cheffe du service politique RFI

