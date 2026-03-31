Énergie : faut-il taxer les superprofits ?

Faut-il taxer les superprofits des géants du gaz et du pétrole ? La hausse des prix du carburant, provoquée par la guerre au Moyen-Orient, relance la polémique. Plusieurs voix le réclament à gauche, quelques pays en ont fait la demande à la Commission européenne, mais le gouvernement français temporise. Sébastien Lecornu dit ne pas avoir « d’opp... osition de principe » à la taxe exceptionnelle demandée au sein de l'Union européenne. Néanmoins, il émet les mêmes réserves que pour la taxation des ultra-riches, discutée en automne dernier lors des débats sur le budget. Un rapport publié par Greenpeace le 1er avril estime les profits des pétroliers à 81,4 millions d’euros par jour. Une taxe des superprofits serait-elle efficace ? Pourrait-elle affaiblir TotalEnergies, l’un de nos rares géants économiques mondiaux ? On en débat avec Thomas GRJEBINE, économiste au CEPII (Centre d’études prospectives et d'informations internationales) et responsable du programme “Macroéconomie et finance internationales”, Aurore LALUCQ, eurodéputée Place Publique, présidente de la commission des affaires économiques et monétaires et autrice de “Trump contre l’Europe” qui vient de paraître aux éditions les Petits Matins et Nicolas GOLDBERG, expert Énergie chez Colombus Consulting et Terra Nova.

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