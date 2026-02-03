Energie : pourquoi Lecornu ne satisfait personne ?

Après trois ans de blocages politiques et de débats tendus, le Premier ministre Sébastien Lecornu a publié jeudi 11 février la Programmation pluriannuelle de l’énergie. Développement du nucléaire, coup de frein limité sur les énergies renouvelables, le gouvernement mise sur un plan de relance très « en même temps ». Du RN aux Républicains en... passant par les écologistes et les Insoumis, la colère monte et, avec, les menaces de censure.. On en débat avec : André MERLIN, Président d’honneur et fondateur de Réseau de Transport d'Électricité (RTE) et ancien président du Conseil international des grands réseaux électriques (Cigre) ; Bastien CUQ, Responsable Energie au Réseau Action Climat et Frédéric DENHEZ, Journaliste spécialiste des questions d’environnement, Chroniqueur à Marianne

