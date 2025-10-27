Public Sénat
Le direct
Sens Public

Environnement : comment les climatosceptiques ont pris le pouvoir

Comment lutter contre les climatosceptiques ? Il y a un mois, à la tribune de l'ONU, Donald Trump qualifiait le changement climatique de « plus grande arnaque jamais menée », un nouvel affront porté à la communauté scientifique. Quand le Président de la première puissance économique mondiale devient le héros de tous les climatosceptiques, ça chan...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

41mn

Disponibilité

Jusqu'au 27/10/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Sens Public