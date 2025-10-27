Environnement : comment les climatosceptiques ont pris le pouvoir

Comment lutter contre les climatosceptiques ? Il y a un mois, à la tribune de l'ONU, Donald Trump qualifiait le changement climatique de « plus grande arnaque jamais menée », un nouvel affront porté à la communauté scientifique. Quand le Président de la première puissance économique mondiale devient le héros de tous les climatosceptiques, ça chan... ge quoi ? Comment contrer ce discours anti-scientifique ? Le droit de l'environnement est-il allé trop vite et trop loin ? On en débat avec Françoise Vimeux, climatologue, Jérôme Viala Gaudefroy, docteur en civilisation américaine et Cédric Ringenbach, Fondateur de La Fresque du Climat.

