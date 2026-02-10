Public Sénat
Le direct
Sens Public

Epstein : que peut faire la justice française ?

Après Jack Lang et sa fille, c'est désormais le diplomate français du Quai d'Orsay, Fabrice Aidan, qui se retrouve au coeur de l'affaire Epstein. En 2013, le FBI l'avait déjà visé pour consultation d'images pédopornographiques. Le diplomate était rentré à Paris, sans être visiblement sanctionné. Jusqu'où ce scandale ira-t-il ? À quel point creu...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

43mn

Disponibilité

Jusqu'au 10/02/2027

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Sens Public