Epstein : que peut faire la justice française ?

Après Jack Lang et sa fille, c'est désormais le diplomate français du Quai d'Orsay, Fabrice Aidan, qui se retrouve au coeur de l'affaire Epstein. En 2013, le FBI l'avait déjà visé pour consultation d'images pédopornographiques. Le diplomate était rentré à Paris, sans être visiblement sanctionné. Jusqu'où ce scandale ira-t-il ? À quel point creu... se-t-il le fossé entre le peuple et les élites ? Comment est-il instrumentalisé par les complotistes ? On en débat avec : Magali LAFOURCADE, Magistrate, Présidente de l'Institut français des droits et des libertés, Autrice de "Démasculiniser la Justice" (Les Petits Matins) ; Catherine FIESCHI, Politologue, Chercheuse associée au centre Robert Schuman de l'Institut universitaire européen de Florence, Chroniqueuse à l'Express et Philip TURLE, Journaliste britannique, Chroniqueur international à France 24

