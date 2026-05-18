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Espagne : Pedro Sánchez, le Premier ministre qui ose défier Trump

Le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez est devenu en quelques mois un symbole de la résistance à Donald Trump. Il refuse d’augmenter ses dépenses militaires, défend les Palestiniens et régularise les migrants sans-papiers. Malgré une bonne image à l'international, il est davantage en difficulté sur la scène intérieure. Son entourage est acc...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

43mn

Disponibilité

Jusqu'au 19/05/2027

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