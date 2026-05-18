Espagne : Pedro Sánchez, le Premier ministre qui ose défier Trump

Le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez est devenu en quelques mois un symbole de la résistance à Donald Trump. Il refuse d’augmenter ses dépenses militaires, défend les Palestiniens et régularise les migrants sans-papiers. Malgré une bonne image à l'international, il est davantage en difficulté sur la scène intérieure. Son entourage est acc... usé de corruption, il est critiqué pour sa gestion de la politique migratoire et son parti se retrouve en difficulté avec les dernières élections régionales qui ont vu progresser la droite espagnole. Quel est le bilan économique de Pedro Sánchez ? Pourquoi ce Premier ministre socialiste peine-t-il à trouver des alliés en Europe ? Son pouvoir est-il fragilisé, 8 ans après son élection ? On en parle avec Carole VIÑALS, maîtresse de conférences, spécialiste de l’Espagne contemporaine, Juan José DORADO, journaliste espagnol, correspondant à Paris et François BEAUDONNET, rédacteur en chef de la rédaction européenne de France Télévisions.

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