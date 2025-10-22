Public Sénat
Essais nucléaires : pourquoi Trump relance la guerre froide

Il flotte un parfum de guerre froide dans l'actualité... Ce jeudi, au cours de sa visite diplomatique en Asie, Donald Trump a ordonné la relance des essais d'armes nucléaires des Etats-Unis, interrompus depuis plus de 30 ans. De quels types d'essais parle-t-il ? Où en est la force de frappe américaine ? Et la France peut-elle servir de bouclier nucléai...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

41mn

Disponibilité

Jusqu'au 30/10/2026

