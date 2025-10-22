Essais nucléaires : pourquoi Trump relance la guerre froide

Il flotte un parfum de guerre froide dans l'actualité... Ce jeudi, au cours de sa visite diplomatique en Asie, Donald Trump a ordonné la relance des essais d'armes nucléaires des Etats-Unis, interrompus depuis plus de 30 ans. De quels types d'essais parle-t-il ? Où en est la force de frappe américaine ? Et la France peut-elle servir de bouclier nucléai... re aux autres pays européens ? On en débat dans Sens Public avec Olivier KEMPF, Directeur du cabinet stratégique La Vigie, Chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique, Patricia ALLEMONIERE, Grand reporter spécialiste des relations internationales, Autrice de "Au coeur du chaos" (Arthaud) et Pierre BOURGOIS, Maître de conférences en science politique à l'Université catholique de l'Ouest.

