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États-Unis/Iran : le défi d'une guerre qui dure

La guerre au Moyen-Orient entame son troisième mois. Le détroit d'Ormuz est toujours bloqué et les négociations entre Washington et Téhéran sont au point mort. Donald Trump a refusé la dernière proposition du régime iranien qui consistait à ouvrir le détroit d'Ormuz pour ensuite négocier sur le nucléaire. Le président des États-Unis a durci le...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

40mn

Disponibilité

Jusqu'au 29/04/2027

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