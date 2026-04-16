États-Unis/Iran : le défi d'une guerre qui dure

La guerre au Moyen-Orient entame son troisième mois. Le détroit d'Ormuz est toujours bloqué et les négociations entre Washington et Téhéran sont au point mort. Donald Trump a refusé la dernière proposition du régime iranien qui consistait à ouvrir le détroit d'Ormuz pour ensuite négocier sur le nucléaire. Le président des États-Unis a durci le... ton sur le réseau social Truth et envisage de prolonger le blocus afin d'asphyxier l'économie iranienne. Alors que les répercussions du blocage du détroit d'Ormuz se font ressentir jusqu'aux États-Unis, le chef du Pentagone, Pete Hegseth devait rendre des comptes devant les députés américains aujourd’hui. Le Congrès va également décider le 1er mai s’il autorise le président à poursuivre son opération militaire. Donald Trump est-il enlisé ou va-t-il réussir à faire céder l’Iran ? Des négociations vont-elles aboutir ? Qui est le véritable gagnant de ce conflit ? On en débat avec Hala KODMANI, journaliste spécialiste du Moyen-Orient à Libération, Karim-Émile BITAR, professeur de science politique à Sciences Po Paris et à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, spécialiste du Proche et Moyen-Orient et Michel OLHAGARAY, vice-amiral et ancien directeur du Centre des hautes études militaires.

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