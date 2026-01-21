Public Sénat
Le direct
Sens Public

États-Unis : le risque d'une guerre civile

Deux semaines après la mort de Renée Good, Minneapolis est de nouveau frappée par un drame. Alex Pretti, infirmier et manifestant de 37¿ans, a été tué lors d’une altercation avec des agents de la Border Patrol. Ce second décès ravive les tensions autour des opérations de l’ICE, vivement contestées par les démocrates mais défendues sans relâ...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

41mn

Disponibilité

Jusqu'au 26/01/2027

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Sens Public