États-Unis : le risque d'une guerre civile

Deux semaines après la mort de Renée Good, Minneapolis est de nouveau frappée par un drame. Alex Pretti, infirmier et manifestant de 37¿ans, a été tué lors d’une altercation avec des agents de la Border Patrol. Ce second décès ravive les tensions autour des opérations de l’ICE, vivement contestées par les démocrates mais défendues sans relâ... che par l’administration Trump. Ces actes seront-ils jugés¿? La démocratie américaine fonctionne-t-elle encore normalement¿? Les élections de mi-mandat pourront-elles se dérouler dans un climat correct ? On en parle avec : Ludivine GILLI, Directrice de l’Observatoire Amérique du Nord à la Fondation Jean Jaurès, Autrice de “La révolution conservatrice aux Etats-Unis" (L’Aube) ; Pierre BOURGOIS, Maître de conférences en science politique à l'Université catholique de l'Ouest, Spécialiste des Etats-Unis, auteur de “Le néo conservatisme américain. La démocratie pour étendard” aux Presses Universitaires de France et Ben BARNIER, Grand Reporter à France Télévisions

Voir plus